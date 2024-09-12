Denetim yapan polise çarparak yaraladı

Kaynak: DHA
Denetim yapan polise çarparak yaraladı

İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre denetim noktasında 'dur' ihtarını fark etmeyen araç sürücüsü, önüne çıkan polise çarparak yaraladı.

Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Kaza, saat 22.00 sularında İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Aktarılanlara göre viraja giren otomobil sürücüsü, o noktada denetim yapan polisin 'dur' ihtarını fark etmeyerek yoluna devam etti. Bu sırada bir polis memuru, sürücünün denetimden kaçtığını düşünerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada otomobil, polis memuruna çarparak durdu.

Yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Yaralı polis olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ise gözaltına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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