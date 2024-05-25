Denetimle olmaz, fahiş fiyat yaratan sistemi değiştirmek lazım

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer mecliste yaptığı konuşmada, fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili konuştu.

“CEZAYLA ÖNLEYECEĞİNİZİ SANIYORSUNUZ”

Gürer konuşmasında, “Fahiş fiyat niye bu kadar gündeme geldi? Kamuoyunda fiyatların artışına bir suçlu aranıyor, o suçlu da bu satışı yapanlar olarak görülüyor. Oysa işin özü farklı; Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının sistemsel olarak yönetim sorunundan kaynaklanan bu sorunu birilerinin üzerine devretmek için bu olgu ortaya çıkmış durumda. Bu ne demek? Serbest piyasa ekonomisi uyguluyorsunuz, belediyelerin denetim yetkilerini 2004 yılında merkeze çekiyorsunuz, hatta belediyelerin gıda üzerinde denetim yaptığı laboratuvarları kapatıyorsunuz, ardından piyasayı kendi hâline bırakıyorsunuz, o sürecin sonunda oluşan sorunları, kendi yönetiminizden kaynaklanan zaafları görmek yerine "fahiş fiyat" diyerek bu işi cezayla önleyeceğinizi sanıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“YETKİYİ KULLANMIYORSUNUZ”

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, “Şu anda Türkiye'de taklit ve tağşişle ilgili yönetmelik çıkmış; 2012'den beri her altı ayda bir bozuk ürün satanlar açıklanırdı, teşhir edilirdi. Bakan Bey geldiğinden beri bir kere bozuk gıda satanı, ürün teşhir etmiyor ama kamuoyuna açıklama yapıyor "Savcılığa bunları bildirdik." diyor. Kim bunlar? Vatandaşa domuz etini, at etini, eşek etini kıyma içinde, kebabın içinde yediren adamları niye teşhir etmiyorsunuz? Ama bu konuda düzenlemeniz var, buradan Meclisten çıkardık bunu. Bu düzenleme varken, elinde yetki bulunurken bu yetkiyi kullanmıyorsanız buradaki fahiş fiyatla ilgili yetkiyi nasıl kullanacaksınız?” dedi.