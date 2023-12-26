Denetimlerde 535 milyon liralık para cezası kesildi

Türkiye'de gıda denetimlerinin 7 gün 24 saat devam ettiğine dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektörel denetimlere başladıklarını ve devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl gıda ve diğer ürünlerinin satış yerlerine yönelik yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu denetimlerde yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yapıldı. 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edildi. Bunlar için yaklaşık 535 milyon liralık idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Bugün de yine eş zamanlı denetime başlıyoruz. Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, üretim yerlerine bugünden itibaren 81 ilimizde eş zamanlı bir denetim başlatılacak. Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek."

Yumaklı, vatandaşın da birer "gıda denetçisi" olduğunu belirterek, gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluğun kendilerine yayınlamış oldukları iletişim kanalları vasıtalarıyla bildirilmesini istedi.