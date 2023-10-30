Dengesini kaybederek dereye düşen adamı ekipler kurtardı

Burdur'un Bucak ilçesinde dereye düşen vatandaş, ekipler tarafından dereden çıkarıldı.

KAYNAK: İHA
Dengesini kaybederek dereye düşen adamı ekipler kurtardı

Olay, Dün akşam saatlerinde Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih A. isimli vatandaş dengesini kaybederek 1 Nolu Sağlık Ocağı karşısında bulunan dereye düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve Bucak Belediyesi Kurtarma Aracı sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu çıkarılan Salih A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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