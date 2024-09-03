Dengesini kaybedince kendisini derede buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dengesini kaybedince kendisini derede buldu

Hatay'da yürüyüş yaparken bir anda dengesini kaybeden şahıs dereye düştü. Şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Hatay’da yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi’nde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen yaşlı şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler yaşlı şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahsa olay yerinde müdahale sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

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