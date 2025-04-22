Deniz Akkaya ateş püskürdü: Hiçbir vasfı yok

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulundu. Boykot listesinde Espressolab’da yer aldı. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, Espressolab’a giderek destek paylaşımında bulunmuştu. Son olarak sosyal medya fenomeni olarak tanınan Mert Vidinli Espressolab’a giderek destek verdiğini açıkladı.

Espressolab'den fotoğraf paylaşan Vidinli, paylaşımına "Kahvemizi içtik" ifadelerini kullandı.

'YENİ TÜRKİYE'NİN YARATTIĞI PROFİLLER'

Yaptığı paylaşımının ardından tepkilerin odağı haline gelen Mert Vidinli’ye ünlü isimlerden de tepki geldi. Son tepkide kızı ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya’dan geldi.

“HİÇBİR VASFI YOK”

Akkaya, X hesabından adeta ateş püskürdü.

Akkaya, "Mert Vidinli kim diye sorduğunuzda nasıl anlatalım? Sanayi çıkmalı parçalardan yapılmış Ayşe Barım desek anlar mısınız? Kendini kanıtlamış bir influencer oturup bunun azarını niye dinler mesela. 90'lardan beri ortalıkta olup çırpınan hiçbir baltaya sap olamayan, ancak sermayenin el değiştirmesi ile önce Sabah gazetesine musallat olarak yolunu açan /yeni zenginlerin ciddiye aldığı/“old money” dediğimiz kesimin yanından kovaladığı bu müptezelin yükseliş hikayesi Türkiye’de sermayenin el değiştirdiği döneme denk gelmesi kimseyi şaşırtmıştır tahmin ediyorum. Hiçbir vasfı yok hiçbir mesleği yok. Hiçbir önemi de yok. Ancak yeni Türkiye’nin yarattığı profiller bunlar."