Deniz Akkaya 'siyaset bitti' dedi. Yoruma dayanamadı. Küfürler havada uçuştu

Nilay Abdal
Deniz Akkaya 'siyaset bitti' dedi. Yoruma dayanamadı. Küfürler havada uçuştu
Takipçisinin kendisine “abla” demesine öfkelenen Deniz Akkaya, sert ifadelerle karşılık verdiği görüldü.

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor.

Son olarak, bir takipçisinin yorumuna verdiği sert yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Takipçisinin kendisine “abla” demesine öfkelenen Akkaya, sert ifadelerle karşılık verdi.

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kez, bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna gösterdiği tepkiyle gündem oldu.

Akkaya, keskin üslubu ve eleştirel ifadeleriyle tanınan bir isim. Bir sosyal medya hesabından “Siyaset konuşmaları bitti mi? Saltburn izleyen var mı?” şeklinde bir gönderi paylaştı.

Bir kullanıcı, Akkaya'ya “Ablacım, şu sıralar kimse seninle ilgilenmiyor, üç-beş gün sonra gel” şeklinde yanıt verdi.

BU YORUMA BÜYÜK TEPKİ

Akkaya, bu yoruma sinirlenerek, kabul edilemez küfürlerle cevap verdi.

KÜFÜRLER TEPKİ ÇEKTİ

Akkaya'nın “Sen git başka yerde köpeklerle siyaset konuş” şeklindeki yanıtı, sosyal medyada eleştiri topladı.

Ünlü modele yapılan yorumlar arasında “Bu ne biçim sözler?”, “Gerçek karakterini gösterdi" ve “Düşmanına bile söylenmez bunlar” gibi ifadeler yer aldı.

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