Deniz Akkaya, Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı: Kızıyla görüştürüldüğünü iddia etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Akkaya, Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı: Kızıyla görüştürüldüğünü iddia etti

Ünlü model Deniz Akkaya, kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, onu eğitim amacıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, kızının babası ve iş adamı Efe Önbilgin ile yaşadığı hukuki mücadelelerin yanı sıra, şef Somer Sivrioğlu ile de bir tartışmanın içinde olduğunu belirtti. Akkaya'nın bu açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü model Deniz Akkaya, son günlerde 16 yaşındaki kızı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sıkça gündeme geldi. Kızının kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Akkaya, çocuğunu disiplin amacıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirdiğini belirtti ve bu durum, kızının babası ile olan ilişkisinde gerilime yol açtı. İş adamı Efe Önbilgin, Akkaya'nın sosyal medya aracılığıyla kendisi ve kızı hakkında temelsiz suçlamalarda bulunduğunu ileri sürerek, kamuoyunu yanılttığını iddia etti ve Aile Mahkemesi'ne başvurarak bir ay süreyle konuşma yasağı kararı çıkarttırdı. Bu kararın ardından Önbilgin, velayetin değiştirilmesi ve kızının uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için adımlar attı.

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En son gelişmelerde ise, bir başka tanınmış kişilik olan Şef Somer Sivrioğlu'nun olaya dahil olduğu iddia edildi. Akkaya, Sivrioğlu'nun kızını ziyaret etmeye çalıştığını öne sürdü ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kurumun kendisini engellediğini ve tanımadığı bir kişinin kızını ziyaret etmeye çalıştığını öğrendiğini ifade etti. Akkaya, izni olmadan böyle bir ziyaretin gerçekleşmesine izin vermeyeceğini ve kurumu mahkemeye vereceğini belirtti.

"BENİM RIZAM OLMADIĞI HALDE"

Akkaya, o anları şöyle anlattı: "Az önce hüngür hüngür ağlayan kızımın yanına/benim rızam olmadığı halde /karısını kızından daha küçük bir kızla aldatarak tüm Türkiye’nin önünde rezil rüsva olan Somer şefi gönderdiğini öğrendik.

Kızım her defasında anneme gitmek istiyorum diyor, enteresan bir şekilde kurum çalışanları tarafından bu es geçiliyor. Hiç kimse benim çocuğumun yanına Somer Şef gibi bir adamı getiremez.''

Deniz Akkaya'nın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken iddialar karşısında kafalar karıştı. Sosyal medyada, 'Somer Şef ne alaka?' gibi yorumlar yapıldı.

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