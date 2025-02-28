Deniz Akkaya’dan acı haber! Hamile olduğunu duyurmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deniz Akkaya’dan acı haber! Hamile olduğunu duyurmuştu

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Eski mankenden acı haber geldi.

Deniz Akkaya'ya son günlerde eşi ve kızı Ayşe ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Hakkında soruşturma açılan Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün akıl sağlığı raporunu medyaya sunmuştu.

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HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Devlet koruması talebinin ardından kızı Ayşe; babası Efe Önbilgin'e teslim edilmiş, kısa süre sonra ise Akkaya'nın, yanındaki 5 kişiyle birlikte eski menajeri Merih Yılmaz'ı "borç davasından" darp ettirip aracına zorla el koyduğu öne sürülmüştü. Mahkeme ise Akkaya ve yanındaki 5 kişiye 13 yıl, 4 ay hapis cezası vermişti.

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HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Deniz Akaya, "Hayat...bir mucize...bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep... Belki bu kez erkek geliyordur" notuyla bir bebek bakım kitabı ve bebek görselleri paylaşmış ve hamile olduğunu X hesabından açıklamıştı.

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ÜNLÜ İSİMDEN ÜZEN HABER GELDİ

Deniz Akkaya’dan acı haber geldi. Akkaya, kanama nedeniyle bayıldığını söyledi. 'Bugün yola çıktım defalarca kez kanamam nedeniyle bayıldım' açıklamasında bulundu. Ünlü isim paylaşımının devamına ise bebeğini kaybettiğini duyurdu.

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