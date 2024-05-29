Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: "Annem beni yere yatırıp tekmeledi"

Deniz Akkaya, kendisine saldırdığını söylediği 15 yaşındaki kızı A.Ö. ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bu saldırı açıklaması sonrası ifade veren anne kızın olayı bir süre daha gündemde olacak gibi görünüyor. A.Ö.'nün verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede ki şok eden detaylar tepki topladı.

A.Ö., ifadesinde annesi Deniz Akkaya'nın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. A.Ö., 27 Mayıs günü okuldan erken çıktığını ve annesinin taksiyle gelmesini istediğini belirtti. Ancak, üzerinde nakit para olmadığı için eve geç geldiğinde, annesinin önce tokat attığını, ardından hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. A.Ö.'nün ifadesine göre, annesi okul çantasındaki termosu kendisine fırlattı ve çenesini yaraladı.

A.Ö., annesinin babasıyla yaptığı tatil planlarını öğrendiğinde daha da öfkelendiğini ve kendisini yere yatırarak boğazını sıktığını, ardından kafasına tekme attığını iddia etti. Olay sonrası annesinden kurtulmak için balkona kaçtığını belirten A.Ö., polisin olay yerine geldiğini ve kendisinin Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirildiğini ifade etti.

DENİZ AKKAYA'NIN İFADESİ

Deniz Akkaya, ifadesinde yaşananların bir kısmını kabul ederken, kızını darp etmediğini savundu. Akkaya, kızıyla aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını, ancak bugüne kadar hiçbir zaman fiziksel şiddet uygulamadığını belirtti. 27 Mayıs günü kızı A.Ö.'nün okuldan erken çıkması üzerine taksiyle gelmesini istediğini, fakat kızının eve geç geldiğinde aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Akkaya, kızının okul çantasını fırlattığını ve hakaret ettiğini kabul etti. Ayrıca, kızının telefonunda kendisinden habersiz yurt dışı planlarını gördüğünü ve bu yüzden telefonu alıkoyduğunu belirtti. Kızının telefonu geri almaya çalıştığını, bunun üzerine kendini balkona kilitlediğini ve kızından şikayetçi olduğunu açıkladı. Ünlü manken, kızı A.Ö.'ye "kötü tohum" şeklinde hakaret ettiğini de kabul etti, ancak diğer iddiaları reddetti.

NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, şoke edici bir paylaşımla, kızının kendisine saldırdığını ve 1.5 saat balkona kilitlediğini ileri sürdü. Kızıyla velayet savaşı verdiğini ve bu süreçte zor zamanlar yaşadığını belirten Akkaya, eski eşini de "son derece yanlış bir baba seçimi" olarak nitelendirdi. Akkaya, kızının kendisinden habersiz yurtdışı planları yaptığını öğrenince telefonuna el koyduğunu ve bunun üzerine kızı tarafından fiziksel saldırıya uğradığını ve 1.5 saat balkona kilitlendiğini açıkladı. Komşuların ve güvenliğin yardımlarıyla kurtulduğunu belirten Akkaya, kızının polislere de karşı çıktığını ve kendisine itibar suikastı yaptığını savundu.