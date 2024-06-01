Deniz atları nasıl çiftleşir?

Kaynak: Haber Merkezi
Deniz atları nasıl çiftleşir?

Çitleşme döneminde olan dişi denizatı, erkeğe yaklaşarak yumurtalarını erkekteki kuluçka kesesine aktarır.

Deniz atları, çiftleşme sürecinde diğer deniz canlılarından farklı bir yöntem kullanıyorlar. Dişi denizatları, yumurtalarını erkeğin karnındaki kuluçka kesesine bırakarak çiftleşme sürecini başlatıyorlar. Bu kuluçka kesesi, erkeğin karın bölgesinde bulunuyor ve yumurtaları alıp dölleyerek gelişmelerini sağlıyor.

Erkek denizatı, bu yumurtaları kendi vücudu içinde taşıyarak kuluçka sürecini tamamlıyor. Sonunda, yavrular erkeğin kuluçka kesesinden çıkarak doğuyorlar. Bu benzersiz çiftleşme yöntemi, deniz atlarının hayatta kalma ve üreme stratejilerinde önemli bir rol oynuyor.

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