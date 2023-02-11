﻿Siyasilerden Deniz Baykal mesajı

CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal 84 yaşında hayatını kaybetti. Bazı siyasetçilerde sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

Siyasilerin mesajları ise şöyle:

Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Antalya milletvekili ve önceki dönem genel başkanlarımızdan Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."