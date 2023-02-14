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Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:37
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Deniz Baykal için TBMM'de tören düzenlendi

Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
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AA'da yer alan haberde, törene, Deniz Baykal'ın eşi Olcay, oğlu Ataç, kızı Aslı Baykal ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve eski siyasetçiler katıldı.

Biyografisinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Deniz Baykal'ın oğlu Ataç ile kızı Aslı Baykal, birer konuşma yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa, kalanlara sabır ve metanet dileyen Ataç Baykal, siyasetçinin, kendisi için yaşamadığını, tüm yaşantısının başkaları etrafında şekillendiğini dile getirdi.

Ataç Baykal, bunun çok zor bir yaşam biçimi olduğunu ifade ederek, babasının doğuştan bir siyasetçi olduğunu belirtti. Babasının, işini çok sevdiğini vurgulayan Ataç Baykal, Deniz Baykal'ın son anına kadar Türkiye için çalıştığını ve elinden geleni yaptığını söyledi.

Aslı Baykal da Deniz Baykal'ın siyasi duruşunu herkesin bildiğini belirterek, babasının, hayallerinin peşinde koşan, entelektüel, neşeli ve nezaketli bir insan olduğunu; siyaseti asla eve taşımadığını anlattı.

Konuşmaların ardından Deniz Baykal için dua edildi.

Baykal'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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