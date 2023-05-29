Deniz Baykal'ın AKP'ye yanlayan kızı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Editör: Osmancan EROK

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy aldı.

Seçim sonrası liderlerden gelen açıklamalar sonrasında gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. CHP kulislerinden iddialara göre Kılıçdaroğlu’nun istifa edeceğine dair bazı söylemler dolaşıyordu.

Kılıçdaroğlu bu iddialar sonrasında yaptığı basın açıklamasında "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız. Mücadeleye devam!" ifadelerini kullandı.

"DİKTATÖR KEMAL"

CHP’nin Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal, "Diktatör Kılıçdaroğlu CHP'yi yemeye devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" dedi.

“CHP’NİN ERİYİP GİTMESİ ÖNLENEMEZ”

Baykal, henüz sandıklar kapanmadan Kılıçdaroğlu'nun derhal görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Baykal, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi, en yanlış adayla seçime girdi ve partiyi ele geçirip kuruluş ilkeleri ile helalleşen Kemal Bey ile vatandaş helalleşti. Doğruları söyleyip Kemal Bey’in yönetimini ve adaylığını eleştiren herkes ağır bir şekilde linç edildi ve adeta bir operasyon yapıldı. Şimdi acilen hem Kemal Bey hem de onun gibi düşünen tüm yöneticiler ile CHP helalleşmeli. Türkiye’nin emniyetini, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin sürekliliğini sağlamak iktidarda da olsa muhalefette de olsa CHP’nin sorumluluğudur, bunu yapabilecek kişi başına geçmelidir. Seçim bahanesi veya çeşitli sebeplerle Kemal Bey ve yönetiminin ilkesizliğine boyun eğmiş ve onları desteklemiş birisi CHP lideri olursa; Türkiye’nin her sorununa da seyirci kalacak, çıkarına düşkün, sıradan insanlardan birisi başa gelmiş olur ve CHP’nin eriyip gitmesi önlenemez.