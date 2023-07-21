Deniz Çakır 2 yıllık aşkıyla evleniyor. Düğün tarihi belli oldu

Oyuncu Deniz Çakır, 2 yıldır aşk yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. Çift, 10 Eylül'de Kemerburgaz'da dünyaevine girecek.

Deniz Çakır 2 yıllık aşkıyla evleniyor. Düğün tarihi belli oldu

Oyuncu Deniz Çakır, 2 yıldır ekonomist Bilgehan Baykal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıkları ortaya çıkan ikili, 10 Eylül'de nikah masasına oturacak.

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KIR DÜĞÜNÜ OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, Kemerburgaz'daki ödüllü bir düğün merkezini tercih etti.

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Çiftin düğün için tercih ettiği mekanda daha önce Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu ve Başak Gümülcinelioğlu - Çağrı Çıtanak çifti nikah masasına oturmuştu.

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