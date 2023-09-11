Deniz Çakır evlendi mi? Deniz Çakır kimle evlendi?

Deniz Çakır bir süredir beraberlik yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la dünya evine girdi. Çiftin düğünü Sarıyer’de gerçekleşti. Peki, Deniz Çakır kimle evlendi? Deniz Çakır evlendi mi?

DENİZ ÇAKIR EVLENDİ Mİ?

Ünlü oyuncu Deniz Çakır 2 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Bilgehan Baykal ile nikah masasına oturdu.

Sarıyer'deki Spicy Orman Evi'nde düzenlenen 200 kişilik düğüne Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal’ın aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.

Düzenlenen kır düğünüyle "evet" diyen çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı.

Deniz Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal’ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı.

Deniz Çakır’ın Helenistik tarzda olan gelinliği ise ünlü modacı Gamze Saraçoğlu’na ait.