Deniz Çakır seçim sonrası sert konuştu. "Bir lafım var bazı gevşeklere"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından çeşitli yorumlarda bulunuyor. Oyuncu Deniz Çakır da Instagram hesabı üzerinden oy vermeyen kararsızlara seslendi.

Deniz Çakır seçim sonrası sert konuştu. "Bir lafım var bazı gevşeklere"

İkinci tur seçimi için iki haftası olan ittifak partileri çalışmalarına başlarken, seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapılıyor.

Özellikle kadınların Türkiye'de ne kadar zor şartlar altında yaşadığının altını çizen Çakır, doğru seçimi yapmanın öneminden bahsetti.

Oy vermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan Deniz Çakır, bu konuda kararsız kalmanın ülkede yaratacağı kaosu satırlarıyla gözler önüne serdi.

Kız çocuklarının gözlerinin içine utanmadan bakabilmek adına oy kullanmanın gerekli olduğunun altını çizen Çakır şu ifadeleri kullandı:

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"Bir lafım var bazı gevşeklere... Hani şu oy vermeyen kararsızlara...

Bu ülkede çocuk istismarcıları affedildi. Kadın mezarlığına döndü ülke! Şimdi kadını hepten yok sayan bir zihniyete yol vermektir kararsız kalmak.

'Bekar kadınları sahiplendireceğiz' diyen bir zihniyetin yolunu açmaktır oy vermemek.

Eğitim sistemimizi ahiret öncelikli hale getireceğiz diyenlere emanet etmektir çocuklarımızı oy vermemek.

Kararsız kalmak, bu ülkeyi karanlığa terketmektir.

Oy verin, oy verin biz güzel insanlarız hatırlayın... Hatırlayın ayrıştırmamamın ne güzel şey olduğunu.

Yarın bir kız çocuğunun gözlerinin içine utanmadan bakabilmek için oy verin"

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