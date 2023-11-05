Deniz Çoban: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi İsmail Yüksek'e kırmızı kart yanlış

Eski hakem, yorumcu Deniz Çoban Beinsports'ta katıldığı programda Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Çoban şunları söyledi:

(Paul Onuachu’nun iptal edilen golü) “Bir oyuncuyu tutmak tek başına ihlal değildir. Rakibin hareketini kısıtladığı durumda tutmak bir ihlaldir. Şimdi ceza sahası içinde bu tarz itme-çekmeler çok oluyor. Bunlar karşılıklı olduğu zaman ihlal değildir diyebiliyoruz. Ama bu pozisyonda benim açımdan karşılıklı değil. Tek taraflı bir tutma var. Ve oyuncu öne doğru koşu yaparken bir de yakasını toparlayıp öne doğru ittirirseniz, oyuncunun düşmesi de hareketle birbirini tamamlıyor. Kural kitabında yazan rakibin hareketini engelleme durumu benim için oluşuyor. Golün iptali doğru karar…”

(Baniya ile Szymanski’nin ceza sahası içindeki mücadelesi) “Oyuncu sol ayağıyla gelip Fenerbahçeli futbolcuyu süpürerek gidiyor. Tartışmasız açık bir penaltı. Bu dikkatsizin ötesinde kontrolsüz bir hareket…”

(Fenerbahçe’nin kazandığı ilk penaltı) “Pozisyonda ofsayt yok. Bence penaltının da tartışması yok. Ben her zaman oyuncunun itiraz etmiyor olması bir referans değildir derim ama benim için bu pozisyonda kullanacağım en güçlü referans o olacak. Tadic formadan tutuyor. Trabzonsporlu futbolcunun hareketini engelledi, istediği gibi pozisyon aldırmadı diyorsak evet bu bir faul… Bence Mehmet Can için hiçbir şeyi değiştirmiyor bu tutma…”

(Szymanski’nin ceza sahası içinde Baniya ile mücadelesinde Trabzonspor lehine verine faul) “Türk futbolunun yakın tarihteki problemi hücum faulleri olacak. Penaltıda kılı kırk yararken, Zorbay Küçük açısından ben bu pozisyondan daha komik olanını görmedim. Pozisyon bitiyor, top dışarı çıkıyor, Zorbay Küçük bekliyor, bekliyor, bekliyor sonra faul kararı veriyor. Bana göre bu pozisyonda iki futbolcu açısında da ihlal yok.”

(İsmail Yüksek’in gördüğü sarı kartlar ve kırmızı kart) “Asla bu ikinci sarı kart değil. İlki de değil de bu hiç değil… Eğer çok faul yaptığı için verdiyse olabilir ama Zorbay Küçük, kartı fazla faul yaptığı için çıkarttığını anlatmıyor. Futbolcuların sert itirazlarına da tepkisiz kaldı. Bence Zorbay Küçük açısından maçın özeti bu…”

(Fenerbahçe’nin kazandığı ikinci penaltı) “Burada hiçbir şüphe yok. Net bir çelme… Zorbay Küçük doğru yerde ve doğru bir karar verdi. Bu pozisyonun önce serbest vuruş yerinden kullanılmadı diye bir itiraz oldu. Kural kendi yarı sahanda yapılan faulü rakip yarı alana taşırsan müdahale edilmesini söylüyor. Ama kural, faul Fenerbahçe’nin yarı sahasında yapılmış. Futbolcu da kullanırken iki metre sağa kaydırmış. Böyle pozisyonlarda yerinden atmadı diye titiz olmayın deniyor.”

(Osayi’nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon) “Neden bu eğitimlerde hakemlere aldatmaya yönelik hareketlerde futbolculara sarı kart göstermesinler diye ders anlatılıyor. Hakemi zor durumda bırakıyorsa, penaltı verdirmeye çalışıyorsa, kandırmaya çalışıyorsa her türlü sarı karttır. Ondan sonra da havuza atlar gibi atlayana da kart göstermiyor. Uzaydan görünen sarı kart olacak derler ya, çıkın uzaya bu pozisyonda sarı kart verileceğini görürsünüz.”

(Trabzonspor’un iptal edilen golü) “Bir faul var. Bu nedenle golün iptali doğru karar… Peki bir soru daha… Fenerbahçeli futbolcu kaleye giden topu eliyle çıkarmaya çalışıyor, ona rağmen gol oluyor. Sarı kart verilmesi gerekiyordu. Gol iptal edilse bile sarı kart iptal edilmeyecekti.”