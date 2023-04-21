Deniz Çoban: Hakem Bahattin Şimşek'in kararı çok kritik

Deniz Çoban, Sivasspor-Trabzonspor maçının hakemi Bahattin Şimşek'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Deniz Çoban: Hakem Bahattin Şimşek'in kararı çok kritik

Editör: Barış Atakan

Sivasspor'un Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçın kırılma anı 22. dakikada yaşandı.

Maçın hakemi Bahattin Şimşek, bu dakikada Sivasspor lehine penaltı verirken, Trabzonsporlu Larsen'e de kırmızı kart gösterdi.

Sivasspor bu andan itibaren üstünlüğü ele aldı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Peki hakem Bahattin Şimşek'in bu kararı doğru muydu?

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, pozisyonu değerlendirdi. Çoban, Fanatik'teki yazısına göre şu ifadeleri kullandı:

"Maçın hakemi Bahattin Şimşek, maçın gidişatını etkileyen çok kritik bir karara imza attı. Bence bu kararında haklıydı.

Maçın 22. dakikasında önce Sivasspor lehine penaltı düdüğü çaldı, ardından Trabzonsporlu Larsen’e, rakibinin bariz gol şansını önlediği için kırmızı kart gösterdi. Topu kaleci oyun alanına doğru tokatladığında, topa doğru hamle yapan Sivassporlu Hakan Arslan’ı çekerek düşüren Larsen net şekilde penaltıya sebebiyet veriyor.

Hakan bu pozisyonda çekilmemiş olsa, topa ulaşacak ve tek vuruşta gol yapacak mesafedeydi.

Dolayısıyla bariz gol şansından çıkan kırmızı kart da doğruydu. Pozisyonu dikkatli izlediğimde Hakan’ın topa hamle yaparken açılan sağ kolunun rakibine ihlali gerektirecek bir teması olmadığını da söyleyebilirim.

Yere düşen Hakan’ın kramponunun kazara Larsen’in yüzüne isabet etmesi ve Larsen’i sakatlaması da bir kazaydı."

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor