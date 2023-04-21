Deniz Çoban: Hakem Bahattin Şimşek'in kararı çok kritik

Editör: Barış Atakan

Sivasspor'un Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçın kırılma anı 22. dakikada yaşandı.

Maçın hakemi Bahattin Şimşek, bu dakikada Sivasspor lehine penaltı verirken, Trabzonsporlu Larsen'e de kırmızı kart gösterdi.

Sivasspor bu andan itibaren üstünlüğü ele aldı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Peki hakem Bahattin Şimşek'in bu kararı doğru muydu?

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, pozisyonu değerlendirdi. Çoban, Fanatik'teki yazısına göre şu ifadeleri kullandı:

"Maçın hakemi Bahattin Şimşek, maçın gidişatını etkileyen çok kritik bir karara imza attı. Bence bu kararında haklıydı.

Maçın 22. dakikasında önce Sivasspor lehine penaltı düdüğü çaldı, ardından Trabzonsporlu Larsen’e, rakibinin bariz gol şansını önlediği için kırmızı kart gösterdi. Topu kaleci oyun alanına doğru tokatladığında, topa doğru hamle yapan Sivassporlu Hakan Arslan’ı çekerek düşüren Larsen net şekilde penaltıya sebebiyet veriyor.

Hakan bu pozisyonda çekilmemiş olsa, topa ulaşacak ve tek vuruşta gol yapacak mesafedeydi.

Dolayısıyla bariz gol şansından çıkan kırmızı kart da doğruydu. Pozisyonu dikkatli izlediğimde Hakan’ın topa hamle yaparken açılan sağ kolunun rakibine ihlali gerektirecek bir teması olmadığını da söyleyebilirim.

Yere düşen Hakan’ın kramponunun kazara Larsen’in yüzüne isabet etmesi ve Larsen’i sakatlaması da bir kazaydı."