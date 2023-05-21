Deniz Çoban'dan G.Saray Sivasspor maçıyla ilgili önemli iddia: Kırmızı kart olmalıydı

Editör: Barış Atakan

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Galatasaray-Sivasspor maçında hakem Arda Kardeşler'in kart hataları yaptığı ileri sürdü.

Deniz Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- İlk yarının sonlarında Robin Yalçın’ın Toreira’ya yaptığı faul sınırları zorluyordu. Hakem kırmızı gösterse itiraz etmezdim. Çünkü hareketin bütününde rakibin sağlığını tehlikeye düşüren bir hamle var. Hareketin sürekliliğinin ve yoğunluğunun olmaması, darbenin krampona geliyor olmasından dolayı hakem kararına saygı duyulması gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.

- 55. dakikada Mertens’in Gradel’e faulü de yine limitteydi. Mertens kayarken risk alıyor ve ayağını havaya kaldırarak rakibine bir hamlesi var. Krampon tam oturmadığı için ben de sarı kartın yeterli olduğu fikrindeyim.

- 68. dakikada Mertens’in Alaattin’in bileğine bastığı pozisyonda, bu basmanın önlenebilir olduğunu düşünüyorum. Hakemin burada Galatasaraylı oyuncuya ikinci sarı kartı göstermesi gerekirdi.

- 84. dakikada James’in Torreira’ya faulü de en az sarı kartı hak ediyordu ama hakem faul çalmakla yetindi.

- 2 dakika sonra yine aynı oyuncunun Berkan’a faulü de sarı kartı gerektiriyordu ama hakem yine faulle yetindi.