Deniz mayını karaya vurdu

13 Ağustos Salı günü, Romanya Deniz Kuvvetleri, Köstence Acil Durum Müfettişliği'nden saat 9.30 sıralarında bir bildirim alınmasının ardından, 39. Dalgıç Merkezinden bir subay ekibini Grindului Chituc bölgesine müdahale etmek üzere harekete geçirdi. Bu bölgede karaya çıkan şüpheli bir cisimle ilgili. Savunma Bakanlığı temsilcileri, olay yerinde çekilen fotoğrafların incelenmesine göre, nesnenin büyük olasılıkla YaRM tipi bir iniş karşıtı mayını olduğunu belirtti.



Herhangi bir tehlikeye davetiye çıkartmamak amacıyla bölgenin şu anda İçişleri Bakanlığı temsilcileri tarafından izlendiğini ve güvenlik altına alındığını belirtildi.