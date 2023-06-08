Deniz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek ve kız çocuk ismi arayan ebeveynler Deniz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Deniz ne demek? Deniz isminin anlamı nedir?

DENİZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Deniz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

- Çokluk, yoğunluk.

- Geniş alan.

- Aydaki düzlükler.

- Bu su kütlesinin belirli bir parçası.

DENİZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Deniz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Deniz adını koymak caizdir.