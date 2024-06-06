Deniz Uğur Reha Muhtar davasında 2. raund. Bu mesaj savaş çıkarır

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Deniz Uğur Reha Muhtar davasında 2. raund. Bu mesaj savaş çıkarır

Reha Muhtar velayetindeki oğlu için nafaka ödemesine karar verilen Deniz Uğur deliye döndü.

Oyuncu Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasındaki velayet savaşında 2. raund… Uğur ve ikizlerinin babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında mahkeme, oyuncunun velayeti Muhtar'da bulunan 15 yaşındaki oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

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Kararın ardından 50 yaşındaki Deniz Uğur adeta deliye döndü. Instagram hesabından bir gönderi paylaşan Deniz Uğur, “Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur” diyerek ortalığı ateşe verdi.

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Ardından da “Adam=Adem=İnsan. Kesin bilgi yayalım” yazdı. 64 yaşındaki Reha Muhtar’ın eski sevgilisi Uğur’un bu paylaşımının ardından ne yapacağı merak konusu oldu.

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