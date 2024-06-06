Deniz Uğur Reha Muhtar davasında şok karar. 14 yıllık savaş sürüyor

Oyuncu Deniz Uğur ve ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında sonunda karar çıktı.
Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Muhtar'da bulunan 15 yaşındaki oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.
2010 yılında ayrılan ikili arasında yıllardır süren velayet savaşında mahkeme kızları Mina’nın velayetini Deniz Uğur’a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar’a vermişti.
Ardından mahkeme ikiz çocukları korumak için anne ve babadan ebeveynlik raporu istemişti.