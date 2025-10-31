İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya Reha Muhtar ve avukatları katıldı. Duruşma basına kapalı yapıldı.

Mahkeme, Deniz Uğur Gülener'in velayet davasını kabul etti. İkiz çocukların velayeti tamamen anneye verildi.

Kararda Reha Muhtar'ın ayda iki cumartesi 10.00-18.00 arası ve Babalar Günü'nde aynı saatlerde çocuklarını görebileceği belirtildi.

"HER GÖREVİMİ YAPTIM"

Reha Muhtar açıklama yaparak babalık görevlerini yerine getirdiğini ifade etti: "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım" dedi.

NE OLMUŞTU:

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikiz çocukları Mina Deniz (M.D.M.) ile Poyraz Deniz (P.D.M.) için başlayan velayet savaşı, 2010 boşanmasından beri gergin bir hukuki mücadele haline geldi.

Çift 2008-2010 arasında birlikteydi; 2009 doğumlu ikizlerin velayeti boşanma protokolüyle 18 yaşına dek babaya verildi.

Anne Deniz Uğur'un protokole itirazı ve çocukların babada şiddet gördüğü iddiaları süreci başlattı. Dava iddialar, ertelemeler, Adli Tıp raporları ve karşılıklı suçlamalarla doldu.

BAŞLANGIÇ VE ERKEN DÖNEM (2010-2017)

2010 Boşanma Protokolü: İkizlerin velayeti babaya verildi. Annenin Muhtar'ın yalısında çocukları istediği zaman görebileceği, iki gün kalabileceği maddeler eklendi. Deniz Uğur yıllar sonra kanser tedavisi ve ilk evliliğinden oğlu Engin Deniz'e bakmak için velayeti bıraktığını açıkladı.

2017: İlk Velayet Davası: Deniz Uğur protokole itirazla dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde Uğur ikizler için 30 bin TL nafaka talep etti; talep "maddi çıkar amaçlı" görülerek reddedildi, vazgeçildi. Duruşmalar gergin geçti; Muhtar "Bir baba olarak sadece çocuklarımın mutluluğunu istiyorum" derken, Uğur "Kızım bana 'Seni özledikçe bakıcıma sarılıyorum' diyor" diye konuştu.

Mahkeme velayeti babada bıraktı, annenin görüş sürelerini artırdı. Şiddet İddiaları ve Yoğunlaşma (2022-2023)

2022: Şiddet Suç Duyurusu: Uğur, 13 yaşındaki kızı Mina'nın babadan fiziksel-psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti (darp raporu, ısırık, çürük izleri). Mahkeme geçici velayetle Mina'yı anneye verdi (Poyraz babada kaldı).

Uğur, Muhtar'ın bağırdığı ses kaydını "Elim ayağım titriyor" notuyla paylaştı, tepki çekti. Muhtar iddiaları reddetti, Uğur'a uzaklaştırma aldırdı, ses kaydını "çocuğu suça sürükleme" diye niteledi.

2023: Adli Tıp İncelemesi: Mahkeme tarafları Adli Tıp'a gönderdi. Ruhsal-bedensel durum, epikriz ve hastane kayıtları incelendi (5 hastaneden yazı istendi). Uğur Muhtar'ı "şizofren" diye suçladı; Muhtar Uğur'un "annelik yapmadığını" iddia etti.

Mahkeme Muhtar'ın eski eşi Nilüfer ve manevi kızı Ayşe Nazlı'yı tanık dinledi. Uğur'un aracı lastiğinin kesildiği iddiası (Muhtar ima edilerek) gündeme geldi. Eylül'de Muhtar, Uğur'un 4 suçtan (çocuğu suça sürükleme vb.) soruşturulduğunu açıkladı. Son Dönem Gelişmeler (2024-2025)

2024: Nafaka ve Krizler: Haziran'da mahkeme Poyraz için Uğur'un Muhtar'a 7.500 TL nafaka ödemesine hükmetti; Uğur "Gururla ödeyeceğim" dedi. Ağustos'ta Muhtar hastaneye kaldırıldığında (alkol sonrası kaza iddiası) Poyraz'ın Nilüfer ve Ayşe Nazlı tarafından "alıkonulduğu"nu savundu; Uğur'un avukatı Feyza Altun "çocuk kaçırma" suç duyurusu yaptı.

Muhtar vasiyetinde Uğur'un cenazesine gelmemesini istedi. Kasım'da Muhtar Uğur'un yalısını ve çocukları "elinden alacağını" iddia etti. Uğur Muhtar'ı "iftira ve karalama" ile suçladı; Muhtar ses kaydı için 60 bin TL tazminat davası açtı.

2025 GELİŞMELERİ:

• Ağustos: Çekişmeli duruşma; Muhtar Uğur'un çocuklara yurt dışı yasağı getirmesini eleştirdi.

• Eylül: Karar duruşması ertelendi; Uğur "Parodi gibi, çocuklar her şeyi anlattı" dedi.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, Türk televizyon ve gazetecilik dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Irak Türkmeni kökenli bir aileden gelmektedir. Babası Cemal Muhtar, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı profesörüydü; bu nedenle çocukluğunda kışları Ankara'da, yazları İstanbul'da geçirdi. Ailesinin tek çocuğu olan Muhtar, TED Ankara Koleji'nde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

KARİYERİ

Gazeteciliğe 1980 yılında adım atan Reha Muhtar, 1981'de Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabiri olarak çalışmaya başladı. Kariyerinin dönüm noktalarından biri, TRT'ye geçişiydi; burada Atina muhabiri olarak tanındı ve 1985-1993 yılları arasında TRT'de görev yaptı. Özel televizyonların yükselişiyle birlikte Kanal D, Star TV, Show TV, atv, FOX ve CNN Türk gibi kanallarda haber sunuculuğu ve program yöneticiliği yaptı.

En bilinen programları arasında "Ateş Hattı" (TRT, Kanal D, Show TV), "Haber Hattı" (Kanal D) ve "Çapraz Ateş" (FOX) yer alır. Gazetecilikte ise Milliyet, Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı; son olarak 2016'da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı. 2004'te "Akademi Türkiye" müzik yarışmasının jürisinde de yer aldı.

Muhtar, ateşli sunum tarzı ve tartışma programlarıyla 1990'lar ve 2000'lerin Türk medyasında ikonik bir figür haline geldi. Kariyeri boyunca sayısız seçim yayını ve haber bülteninde ekrana çıktı; ayrıca "Hayatım Roman" (2000) filminde rol aldı.

ÖZEL HAYATI

Reha Muhtar, 1983'te gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi; bu evlilik 5 yıl sürdü. 2001-2003 arasında şarkıcı Nilüfer ile ilişki yaşadı ve Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası oldu. 2006-2007'de şarkıcı Gülşen ile adı anıldı. 2008-2010 yılları arasında oyuncu Deniz Uğur ile ilişkisi, 2009 doğumlu ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz ile sonuçlandı. Bu ilişki, yıllarca süren velayet davalarıyla medyada geniş yer buldu; 2025 Eylül'ünde mahkeme, çocukların velayetini anne Deniz Uğur'a verdi.

Ağustos 2024'te Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan Muhtar, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildi ve yoğun bakımda tedavi gördü. Sağlık durumu zamanla iyileşti; meslektaşı Uğur Dündar, "Biraz zaman alacak ama sağlığına kavuşacak" açıklamasını yaptı.