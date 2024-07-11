Deniz ulaşımında yeni dönem

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi deniz ulaşımı projesini hayata geçiriyor. Seferler, 13 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek tören sonrası Mudanya İskelesi’nden başlatılacak.

Mudanya, Tirilye, Gemlik ve Kumla arasında 458 kişi kapasiteli modern teknelerle yapılacak deniz ulaşımı, Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlara konforlu seyahat etme imkanı sunacak.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, projenin Gemlik Körfezi’nin limanları, yerleşim merkezleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyük önem taşıdığını söyledi. Beşli, bu meyanda Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik ve Kumla rotasıyla yolcu taşımacılığı yapılacağını belirtti.

Beşli, “İstanbul veya yakın çevrelerden belirlenen rotalara kolay ve keyifli ulaşım sağlanabilmesi için güzergahlar ve sefer zamanlamaları, İstanbul'dan gelen BUDO seferleriyle entegre edilmiştir. İstanbul'dan BUDO ile gelenler, bu hizmetle kolayca Tirilye'ye ulaşabilecek. Aynı güzergahla İstanbul'a dönebilecek. Bu proje, Bursa'nın turizmine katkıda bulunacaktır. Şehrin deniz kimliğini de ön plana çıkartacaktır. İlk sefer 13 Temmuz'da başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri düzenli olarak yapılacak. Yolcular, 458 kişi kapasiteli teknelerle yolculuk yapacak. Ödemelerde öncelik BursaKart sahiplerine verilecektir. Yolcu taleplerine göre zaman içerisinde revizeler yapılacak. Denizin keyfini çıkartmaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar, sefer saatleri ve ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.burulas.com.tr adresinden ulaşabiliyor.