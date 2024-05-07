Deniz Yavuzyılmaz: AKP'nin BAE ile yaptığı anlaşma kapitülasyondur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladığı anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

Yavuzyılmaz, anlaşmanın taahhüt ettiği maddeleri "kapitülasyon" olarak yorumladı.

Anlaşmanın özelliklerini vurgulayan Yavuzyılmaz'ın şöyle konuştu:

"İhale yapılmaması, tazminat hükmünün bulunmaması, Rakip enerji projelerine izin verilmemesi, anlaşmazlıklarda mahkeme yolunun olmaması."

Bu maddelerin bir araya gelmesinin, ulusal egemenlik ve çıkarlar açısından endişe verici olduğunu belirten Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın bu anlaşma üzerindeki tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

Anlaşmanın bu şekilde yürütülmesinin, Türkiye'nin gelecekteki enerji politikalarını etkileyecek önemli bir adım olduğunu belirten Yavuzyılmaz, hükümeti daha şeffaf ve ulusal çıkarları gözeten bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.