Deniz Yücel CHP'nin miting programını açıkladı 'Anıtkabir'e yürüyeceğiz'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın olduğu gün, Birinci Meclis önünde, 23 Nisan günü Ankara mitingimiz gerçekleşecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, oradan Ankaralılara ve milletimize seslenecek. Ardından katılım gösteren vatandaşlarımızla birlikte Anıtkabir'e yürüyeceğiz. 26 Nisan Cumartesi günü Mersin'de büyük bir miting gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın CHP'nin miting programını da açıkladı.

“İKTİDARINI GÖNDERENE KADAR DA DİRENECEKLERDİR”

Deniz Yücel açıklamasında Gençlerin, dar gelirlilerin, asgari ücretlilerin, emeklilerin, çiftçilerin direndiğini, vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, eşitliğe, özgürlüğe, adalete inanan milyonların direnmeye devam ettiğini söyledi.

CHP'NİN MİTİNG PROGRAMINI AÇIKLADI: 23 NİSAN ANKARA, 26 NİSAN MERSİN...

Vatandaşların miting alanlarında birleştiğini belirten Deniz Yücel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yücel, “MYK toplantısında mitingler değerlendirildi mi? Önümüzdeki hafta ve sonraki hafta CHP’nin miting programı ne olacak” sorusuna şu yanıtı verdi:

"ANITKABİR'E YÜRÜYECEĞİZ"

“MYK toplantımızda mitingler değerlendirildi. Hem hafta sonu gerçekleştirdiğimiz Yozgat mitingi hem ondan önce Samsun’da yaptığımız mitingimiz hem İstanbul’un ilçelerinde çarşamba günleri yaptığımız gece mitingleri ve gelecekte yapacağımız mitingler değerlendirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın olduğu gün, Birinci Meclis önünde, 23 Nisan günü Ankara mitingimiz gerçekleşecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, oradan Ankaralılara ve milletimize seslenecek. Ardından katılım gösteren vatandaşlarımızla birlikte Anıtkabir'e yürüyeceğiz. 26 Nisan Cumartesi günü Mersin'de büyük bir miting gerçekleştireceğiz.

"MİTİNGLER DEVAM EDECEK"

Sonraki haftalarda yine her hafta sonu bir miting yapmayı planlıyoruz. İller üzerinde şu anda çalışılıyor. Kesinleşmeden benim illeri paylaşmam doğru olmaz. Ancak 19 Mayıs'ta İzmir'de bir miting yapmayı planladığımızı buradan paylaşabilirim. Şunu ifade edeyim: CHP başta İBB Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, onun çalışma arkadaşlarına, belediye başkanlarımıza, yol arkadaşlarımıza yönelen hukuksuzluklara karşı, yargı darbesine karşı bir eylemlilik içerisindedir. Bu eylemlilik Ekrem Başkan’ı ve yol arkadaşlarımızı dışarı çıkarana kadar devam edecektir. Dolayısıyla hem hafta sonları Türkiye'nin birçok ilinde, Anadolu'nun birçok köşesinde mitingler yapmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde hafta ortasında İstanbul'da yaşanan bu hukuksuzlukların merkezi olması nedeniyle İstanbul her bir ilçesinde gece mitinglerimizi yapmaya devam edeceğiz.”