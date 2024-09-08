Deniz Zeyrek 40 yıllık sırrını açıkladı: Ben köyde yaşarken…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplamda 30 milyon liraya tuvalet tadilatı yaptırması gündemde tartışma yaratırken, gazeteci Deniz Zeyrek'in bu konuyla ilgili köşe yazısı da dikkat çekti.

Zeyrek, bu haberin kendisini çocukluğuna, Kars'ın Susuz ilçesine götürdüğünü belirterek, tuvalet yapma anısını paylaştı.

KÖYDE TUVALET KÂBUSU

Zeyrek'in anlatımına göre, o dönemde Susuz ilçesinde kanalizasyon sistemi yoktu ve tuvaletler, evlerden uzakta, hayvan gübrelerinin kurutulduğu alanlarda yer alıyordu. Kışın soğuk günlerde tuvalete gitmek, hem soğuğu göze almayı hem de aç kalan kurt ve tilkilerle karşılaşma riskini göze almayı gerektiriyordu.

Zeyrek, lise yıllarında dedesiyle birlikte yeni bir tuvalet inşa etmeye karar verdiğini ve marangozluk ile duvar ustalığı hobilerini kullanarak, büyük bir özveriyle tuvaleti inşa ettiğini belirtti.

Deniz Zeyrek, "Dedemin bana duyduğu güvene ve aşıladığı özgüven duygusuna çok şey borçluyum" ifadeleriyle, bu sürecin kendisi için ne kadar önemli olduğunu da vurguladı.

KENDİ İMKÂNLARIYLA YAPILAN TUVALET VE BUGÜNKÜ MİLYONLUK HARCAMALAR

Zeyrek’in köydeki tuvaleti, kendi çabasıyla, briket, çimento, kum ve kereste kullanarak yaptığı ve yıllarca kullanıldığını belirtti.

Bu tuvaletin, günümüzdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 24 milyon liralık ya da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 6 milyon liralık tuvaletleri kadar lüks olmadığını ama aynı ihtiyacı yıllarca karşılayabildiğini dile getirdi.

Son olarak Zeyrek, farklı şehirlerden Ankara’da yönetici olanların, köylerdeki basit tuvaletleri görüp kullanmalarına rağmen, bugün bu kadar lüks tuvaletler yaptırmalarını da şu sözlerle eleştirdi:

“Batman, Ordu, Rize ve Trabzon gibi şehirlerden gelip Ankara’da yönetici olanlar, o ‘nöbetçi kulübesi’ sanılan kulübelerden hiç mi görmemişler hiç mi kullanmamışlar ki, şimdi bu kadar lüks WC’ler yaptırıyorlar?"

Diyanet'ten 6 milyon liralık tuvalet tadilatı. Tasarruf tedbiri vatandaşa