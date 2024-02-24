Denizanaları bir ili daha istila etti. Metrelerce sahil boyunca kıyıya vurdu

Akdeniz kıyılarında sıcaklığın artmasıyla birlikte şubat ayı sonunda Lübnan ve Suriye kıyılarında üreyen denizanaları Antalya, Mersin, İskenderun ve Muğla’da sıkça görülmeye başlandı.

DENİZLERİMİZE NE OLUYOR?

Sosyal medyaya yansıyan bir videoda Mersin’in Erdemli ilçesinde kıyıya yakın bulunan ve ilin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kızkalesi çevresindeki denizin, adeta denizanalarından geçilemediği ve bu istilacı denizanalarının metrelerce kıyıya vurduğu da görüldü.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, zehirli göçmen denizanasına karşı uyarılarını sürdürürken, insanlar üzerinde ciddi sorunlar yarattığına dikkat çekti.

ANTALYA’DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Hatırlandığı üzere son günlerde Antalya Körfezi ve dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda istilacı göçmen denizanaları görülmeye başlanmıştı.