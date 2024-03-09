Denizbank'tan karşı atak! Fatih Terim'e yakın 5 isme suç duyurusu

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Denizbank'tan karşı atak! Fatih Terim'e yakın 5 isme suç duyurusu
Futboldaki fon vurgununda Denizbank, Fatih Terim'in aile dostu olduğu söylenen Nur Erkasap, eski futbolcu Selçuk İnan, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin, iş insanı Mert Zeydanlı ve avukat Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerin Seçil Erzan ile ortak hareket ettiği iddia edildi. Kişilerin hakkındaki suçlamalar ise özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan 4. Kez hakim karşısına çıktı.

Daha önceki duruşmalarda bulunmadıkları gerekçesiyle haklarında zorla getirilme kararı çıkan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan bu sefer hazır bulundu.

Mahkemede Muslera 1.2 milyon dolar, Belözoğlu 4 milyon 290 bin dolar ve Arda Turan da 13 milyon 900 bin dolar Seçil Erzan’a para verdiğini söyledi.

Seçil Erzan ise “Bir hata yaptım, beni borç batağına sürüklediler. Özellikle 2022 Ocak’tan 2023 Nisan’a kadar yatırılan bütün tutarları Fatih Terim’e verdim” dedi.

DENİZBANK’TAN SUÇ DUYURUSU

Denizbank, Fatih Terim'in aile dostu olduğu söylenen Nur Erkasap, eski futbolcu Selçuk İnan, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin, iş insanı Mert Zeydanlı ve avukat Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

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