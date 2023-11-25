Denizcileri önce fırtına sonra hortum vurdu. O anları cesur gemici kaydetti

İzmir’de hortum meydana geldi. Korku dolu anları denizin ortasındaki gemiciler çekti.

KAYNAK: İHA
Denizcileri önce fırtına sonra hortum vurdu. O anları cesur gemici kaydetti

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.

Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Karaburun açıklarında da hortum oluştuğu görüldü.

Oluşan hortum teknede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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KARADENİZ’DEKİ FIRTINADA 12 DENİZCİ KAYBOLDU

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle deniz trafiğinde zorlu anlar yaşandı. Sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir gemi kayboldu.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemide 12 personel bulunuyordu. "Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Şu ana kadar 5 denizcinin cansız bedeni bulunurken 7 denizci ise aranıyor.

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KAFKAMETLER ADLI GEMİ

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