Denizde açığa sürüklenen 2 kuzenden 1’i öldü

Olay, akşam saatlerinde Çevlik sahilinde meydana geldi. Denize giren Alahattin Güler ve kuzeni Emre Güler, bir süre yüzdükten sonra rip akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Denizde iki kişinin çırpındığını gören cankurtaran ekibi, suya girerek, Emre Güler ve Alahattin Güler'i sahile çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kuzenden Emre Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren ve durumu iyi olan Alahattin Güler'in tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.