Denizde boğulan genci arama çalışmaları devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizde boğulan genci arama çalışmaları devam ediyor

Samsun’da geçtiğimiz günlerde denize giren ve dalgaların arasında kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bulunan mendirekte denize giren ve denize girmesinden kısa bir süre sonra dalgalar arasında kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Yılmaz’ı kurtarmak içib Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 bot ve dalış timleri ile denizden, 1 sahil devriye aracı ile karadan, 1 termal kameralı dron ve 1 helikopter ile havadan arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD ve Terme Arama Kurtarma (TAKE) ekipleri ise su altı aramalarını sürdürüyor. Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarında 90'ın üzerinde personel arama kurtarma ekibi can hıraş bir şekilde çalışıyor.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

aw232460-01.jpg

aw232460-02.jpg

aw232460-03.jpg

aw232460-06.jpg

Son Haberler
Emeklinin Temmuz zammı sızdı. SGK uzmanı son rakamı verdi Ekonomi
Emeklinin Temmuz zammı sızdı. SGK uzmanı son rakamı verdi
Yılmaz Vural görevdeyken yıkıldı Spor
Yılmaz Vural görevdeyken yıkıldı
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı. 'Kimse bunu bilmiyor' diyerek anlattı Spor
Hakan Çalhanoğlu Arda Güler gerçeğini açıkladı. 'Kimse bunu bilmiyor' diyerek anlattı
İstanbullulara Yüzde 50 indirim. Başvuran herkese istisnasız uygulanacak Gündem
İstanbullulara Yüzde 50 indirim. Başvuran herkese istisnasız uygulanacak
Acun Ilıcalı ve Ali Koç sürpriz yaptı. Gördükleri kahretti Spor
Acun Ilıcalı ve Ali Koç sürpriz yaptı. Gördükleri kahretti
Polonya mucizeyi başardı Spor
Polonya mucizeyi başardı
UEFA müfettişleri kararını verdi. Milli takım şok oldu Spor
UEFA müfettişleri kararını verdi. Milli takım şok oldu