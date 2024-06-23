Denizde boğulan genci arama çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bulunan mendirekte denize giren ve denize girmesinden kısa bir süre sonra dalgalar arasında kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Yılmaz’ı kurtarmak içib Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 bot ve dalış timleri ile denizden, 1 sahil devriye aracı ile karadan, 1 termal kameralı dron ve 1 helikopter ile havadan arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD ve Terme Arama Kurtarma (TAKE) ekipleri ise su altı aramalarını sürdürüyor. Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarında 90'ın üzerinde personel arama kurtarma ekibi can hıraş bir şekilde çalışıyor.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.