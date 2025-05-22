Denizde boğulmuştu! Yiğitcan'a gözyaşlarıyla veda

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizde boğulmuştu! Yiğitcan'a gözyaşlarıyla veda

Ordu'da, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulan 17 yaşındaki Yiğitcan Kıran gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, 20 Mayıs'ta Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren lise öğrencileri Adal Ö., Yiğitcan Kıran ve Orhan Kadirhan Bilkay, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, aynı gün Yiğitcan Kıran da dün yaşamını yitirdi. Bilkay, Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

Yiğitcan Kıran ise bugün öğle vakti, Mesudiye ilçesi Köşe Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve tedavisi tamamlanan Adal Ö. ise hastaneden taburcu edildi.

Denizde boğulmuştu! Yiğitcan'a gözyaşlarıyla veda

Denizde boğulmuştu! Yiğitcan'a gözyaşlarıyla veda

Son Haberler
Vali Erol barınakları denetledi: Ordu’da sokak hayvanları için yeni dönem başladı!
Ordu’da sokak hayvanları için yeni dönem!
Galatasaray savunmasının temel direği gidiyor: Anlaşma tamam
Galatasaray savunmasının temel direği gidiyor: Anlaşma tamam
Zelenskiy'den ‘esir takası’ açıklaması
Zelenskiy'den ‘esir takası’ açıklaması
Türkiye’nin dev firması tarih oluyor! Kimse bunu beklemiyordu
Türkiye’nin dev firması tarih oluyor! Kimse bunu beklemiyordu
ABD’de küçük uçak yerleşim bölgesine düştü
ABD’de küçük uçak yerleşim bölgesine düştü