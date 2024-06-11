Denizde can pazarı. 38 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Denizde can pazarı. 38 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ili açıklarında Afrikalı 38 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği, 62'sinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Şebve iline bağlı Radum ilçesi Kaymakamı Hadi Harma, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Etiyopya'dan gelen yaklaşık 250 kaçak göçmeni taşıyan bir teknenin Radum sahiline yaklaşırken birçok kişinin denize düştüğünü belirtti.

Harma, tekneden denize düşenlerin Radum açıklarında, kıyıya yaklaşık bir deniz mili mesafede olduklarını ifade etti. Hayatını kaybeden 38 kişinin 26'sının kadın, 12'sinin ise erkek olduğunu aktardı.

Harma, balıkçılar ve vatandaşların yardımıyla 62 kaçak göçmenin kurtarıldığını belirtti. Kayıp göçmenlerin durumunun ise henüz bilinmediğini söyleyen Harma, kurtarılanların ilçedeki cami ve ibadethanelere yönlendirildiğini ifade etti.

Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali gibi Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine ulaşma umuduyla Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.

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