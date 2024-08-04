Denizde can pazarı! Serinlenmek için girdiler canlarından oldular

Hatay'ın Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde boğulma vakaları meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 5 kişi, serinlemek için denize girdi. Denize giren kişiler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler, durumu fark ederek yetkililere ihbar etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler şahısları denizden çıkararak ambulansa çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 3 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.