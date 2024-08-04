Denizde can pazarı! Serinlenmek için girdiler canlarından oldular

Kaynak: İHA
Denizde can pazarı! Serinlenmek için girdiler canlarından oldular

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, diğer 3 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Hatay'ın Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde boğulma vakaları meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 5 kişi, serinlemek için denize girdi. Denize giren kişiler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler, durumu fark ederek yetkililere ihbar etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler şahısları denizden çıkararak ambulansa çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 3 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

aw260466-03.jpg

aw260466-02.jpg

aw260466-01.jpg

Son Haberler
Şabaniye'nin Nazlısı’nın son hali ortaya çıktı. Yılların harcamadığı oyuncu güzelliğiyle parmak ısırttı Magazin
Şabaniye'nin Nazlısı’nın son hali ortaya çıktı. Yılların harcamadığı oyuncu güzelliğiyle parmak ısırttı
MSB duyurdu. 8 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu. 8 terörist etkisiz hale getirildi
SSK ve Bağ-kur emeklisi havalara uçacak. Emekliye iki ödeme birden yapılacak Ekonomi
SSK ve Bağ-kur emeklisi havalara uçacak. Emekliye iki ödeme birden yapılacak
Alevlerin sıçradığı otomobil yandı Yerel Haberler
Alevlerin sıçradığı otomobil yandı
Kabine yarın toplanıyor. Masada hangi konular var? Gündem
Kabine yarın toplanıyor. Masada hangi konular var?
Biden’dan İran açıklaması Dünya
Biden’dan İran açıklaması
Beyoğlu’nun en meşhur merdivenine Filistin bayrağı çizdiler Gündem
Beyoğlu’nun en meşhur merdivenine Filistin bayrağı çizdiler