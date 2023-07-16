Denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde dün meydana geldi. Osman Topçu (44), çocukları Elif Nur Topçu (11) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz olan yeğenleri Ahmet Altundal (11) ve Sümeyya İncilay Altundal’ı (11) denize götürdü. Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar olaya müdahale etti.



Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal’ı sağ olarak kurtardı, Elif Nur Topçu’yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elif Nur Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sümeyya İncilay Altundal ve Elif Nur Topçu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Denizde kaybolan 11 yaşındaki Ahmet Altundal için hem deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri dün akşam saatlerine kadar arama çalışması yaptı. Bugün devam eden atama çalışmaları da sonuçsuz kaldı. Akşam olduğu için arama çalışmalarına ara verildi. Aramaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.