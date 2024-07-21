Denizde kaybolan 13 yaşındaki Emir İşleyen'in cansız bedeni bulundu

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Alaçam'ın Sancar Mahallesi'nden annesi, babaannesi ve kardeşleri ile denize girmek için Yakakent Kozköy'e gelen Gökçeboğaz İlköğretim okulu 4. Sınıf öğrencisi 13 yaşında ki Emir İşleyen, kardeşleriyle birlikte denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Polis Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı DEGAK Timi-1, Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Sinop Sahil Güvenlik 72 Botu arama çalışması başlattı. Dalgıçlar arama çalışmalarında dev dalgalarla boğuştu. Yapılan aramalara havanın kararmasıyla ara verildi. Gece de helikopter destekli aramalar yapıldı.

Bu sabah 06.30 sularında kayıp çocuğun denize girdiği yerden Alaçam tarafına yaklaşık 500 metre ileride bir vatandaş kıyıya vurmuş cansız bedeni fark ederek durumu ilgililere bildirdi.

Çocuğa ait olduğu tespit edilen cansız beden, olay yerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.