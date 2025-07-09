Denizde ölümle burun buruna geldiler

Kaynak: İHA

Hatay Samandağ’da rip akıntısına kapılan 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan gençlere ilk müdahale sahilde yapıldı.

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 gencin korku dolu anları kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'da serinlemek isteyen 5 genç, Samandağ sahilinde denize girdi. Bir süre sonra gençler rip akıntısına kapıldı. Durumu fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 gencin akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan gençlere ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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