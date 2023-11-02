Denizde savaş risk primini 10 kat artırdı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Karadeniz’deki deniz taşımacılığına, özellikle tahıl ticaretine darbe vuran Rusya-Ukrayna savaştan sonra, İsrail limanlarına uğrayacak gemilerin güvenlik seviyesinin en üst noktaya çıkarılmasının Doğu Akdeniz’de deniz taşımacılığını ciddi şekilde sekteye uğrattığını söyleyerek, bölge limanlarına uğrak yapacak gemilerin ödeyeceği ek savaş riski primlerinin 10 kata kadar arttığını ifade etti.

Gündeme sıcak çatışmaların egemen olduğunu vurgulayan Öztürk, “Geçtiğimiz ay deniz ticaret koridorları üzerinden Doğu ve Batı’nın rekabetini konuşurken, bu ay ise sıcak çatışmalar gündeme egemen oldu. Ancak savaş hali, ticaret savaşlarının ve koridor rekabetinin önemini azaltmıyor, bilakis artırıyor. Hindistan, Batı’nın yeni bir üretim ve lojistik merkezi olarak ön plana çıkartılıyor. Arkas Holding başta olmak üzere bazı Türk şirketlerinin son dönemde Hindistan’a yaptığı yatırımlar da bu durumu teyit ediyor” diye konuştu.

Dünya deniz taşımacılığının 2021 ve 2022 döneminde çok kısa süren parlak günlerinden sonra, 2023 yılında oldukça sıkıntılı bir dönemden geçtiğini kaydeden Yusuf Öztürk, eylül ayından itibaren düzenli olarak yükselerek 2000 puanın üzerine çıkan Baltık Kuruyük Endeksi’nin, özellikle yüksek tonajlı gemi navlunlarındaki düşüşün etkisiyle, 10 gün içinde 1500 puan seviyesine gerilediğini söyledi.

Konteyner navlunlarındaki düşüşün ise yeni dip seviyeler aramaya devam ettiğini söyleyen Öztürk, “Geçen hafta Dünya Konteyner Endeksi 1342 dolara geriledi. Pandemi öncesi olan 2019 yılında konteyner navlunları ortalama 1420 dolardı. Şangay-Rotterdam hattında 40’lık konteyner navlunu, bedava denilebilecek bir seviyeye, 1004 dolara düştü.

Azalan Noel siparişleri de gelişmiş pazarlarda durgunluğun sinyalini veriyor. Konteyner navlunlarındaki düşüş sadece biz denizcileri ve lojistikçileri olumsuz etkilemiyor. Düşük navlunlar Türkiye’nin Avrupa’nın tedarik merkezi olma imkanını azaltırken, Türk sanayisini Uzakdoğu ithalatı karşısında dirençsiz kılıyor” uyarısında bulundu.

YOLCU GEMİSİ “MSC MUSİCA” ROTASINI İSRAİL YERİNE MARMARİS’E ÇEVİRDİ

Panama bayraklı “MSC Musica” isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Çıktığı tur kapsamında Kuşadası Limanı'nı ziyaret eden dev yolcu gemisi, daha sonra rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi.

“2024’TE DENİZCİLİK KOLAY OLMAYACAK”

Dünya ticaretindeki zayıflama, bölgesel çatışmalar, petrol fiyatları, Çin’in yavaş büyüme temposu, korumacılık eğilimi, Süveyş kanalı geçiş ücreti artışı gibi bir dizi eğilimin, 2024 yılının denizcilik için kolay olmayacağının ipuçlarını verildiğini vurgulayan Yusuf Öztürk, “ Ülkemiz limanlarımızda ilk dokuz ayda 391 milyon ton yük elleçlendi. Geçen yıl aynı dönemde elleçlenen yük miktarı 408 milyon tondu.

Ocak-Eylül dönemi konteyner elleçleme rakamı ise 9.3 milyon TEU ile geçen yıl ile aynı düzeyde gerçekleşti. İzmir Limanları’nda aynı dönemde 1,4 milyon TEU konteyner elleçlendi. Limanlarımızın dünya ticaretinde aktarma merkezi olması çok önemli. Dün dünyanın en büyük konteyner gemilerinden MSC Türkiye’nin Tekirdağ Asyaport’a yanaşmasını, bu yönde çok değerli bir adım olarak görüyoruz” dedi.