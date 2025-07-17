Denize bu şekilde atlamayın! Bir anlık hatanın bedeli ağır olabilir

Denize, havuza ya da göle balıklama atlamak, yazın keyifli bir aktivite gibi görünse de ciddi sağlık tehditleri barındırıyor. Sığ sulara bilinçsiz dalışlar, omurga kırıkları, omurilik hasarı ve kalıcı felce neden olabilir.

Uzmanlar, bu kazaların özellikle genç erkeklerde yaygın olduğunu ve yaz aylarında vaka sayılarında artış yaşandığını belirtiyor. Serinlemek için suya atlamak cazip görünse de, bir anlık dikkatsizlik hayatı kökten değiştirebilir. Bilinmeyen zemin veya derinlikte balıklama atlamak, omurilik yaralanmalarına ve felce yol açabilir.

The Journal of Spinal Cord Medicine’de yayımlanan bir araştırma, sığ suya dalış kaynaklı omurilik yaralanmalarının yüzde 90’ının kalıcı felçle sonuçlandığını gösteriyor. Bunun temel nedeni, kafanın sert zemine çarpması. Kafa suya sert çarptığında beton etkisi yaratır; bu, boyun omurlarında kırıklara ve omurilikte onarılmaz hasarlara neden olabilir. Ayrıca, omuriliğin yakınındaki solunum merkezi hasar görürse boğulma riski ortaya çıkabilir.

Balıklama atlamanın damar travmasına yol açabileceği ve bunun inme gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Şiddetli boyun ağrısı, güçsüzlük veya konuşma bozukluğu gibi belirtiler inme habercisi olabilir. Uzmanlar, kazazedeyi sudan çıkarırken boyun bölgesinin sabitlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bilinçsiz müdahaleler felç durumunu kötüleştirebilir. Boyun sabitlenmeli ve hemen acil sağlık hizmetlerine başvurulmalı.

Uzmanlardan tatilcilere felç riski uyarısı! Sakın yapmayın

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, güvenli su derinliğinin 2 metre ve üzeri olması gerektiğini, sığ sularda atlamanın ölümcül riskler taşıyabileceğini ifade ediyor. ABD ve Avustralya’da uyarı levhalarıyla bu tür kazaların yüzde 70 azaldığı biliniyor. Derinlik bilinmeden atlanmamalı; suyun derinliği kıyıdan tahmin edilemiyor.

Bilimsel veriler, bu kazaların genellikle 15-25 yaş arası erkeklerde görüldüğünü ve her yıl yaklaşık 500 kişiyi etkilediğini gösteriyor. Uzmanlar, gençlerin cesaret gösterisi veya özenme nedeniyle risk aldığını belirtiyor.

Önlem olarak, suya atlamadan önce derinlik kontrolü yapılmalı, uyarı levhalarının olduğu alanlar tercih edilmeli ve bulanık sulara dalınmamalı. Toplumun bilinçlendirilmesi ve riskli bölgelerde cankurtaran bulundurulması, felç vakalarını azaltmada etkili olabilir. Yaz eğlencesi felakete dönüşmesin diye dikkatli olmak hayati önem taşıyor.

Havuz ve denizde görünmeyen tuzak! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar