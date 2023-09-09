Denize daldılar hazine buldular. 350 adet buldular

Florida'nın sahil bölgelerinde düzenlenen dalış etkinliğinde, tarihin derinliklerinde gizlenmiş hazine ortaya çıktı. Yapılan dalışta toplam değeri 4.5 milyon doları geçen tam 350 adet altın sikke bulundu.

Denize daldılar hazine buldular. 350 adet buldular

Karar'ın haberine göre, Florida sahillerinde gerçekleşen keşif, 1715 yılına dayanan tarihi bir hikayeyi gün yüzüne çıkardı. Bulunan altın sikkeler, tarihten gelen ve unutulan 300 yıllık hazinenin göstergesi.

Atlantik sularının gizemli derinliklerinde ele geçirilen sikke koleksiyonu geçmişe ait önemli bilgileri de beraberinde getirdi. Kimi sikkelerin üzerinde tarihi olaylarla ilgili izler yer alırken, kimileri de o dönemin sanat ve kültürünü yansıtıyor.

SİKKELER 1715 YILINA AİT

Keşifte bulunan altın sikkelerinin çoğu 1715 yılına ait. Söz konusu sikkelerin arasında 9 tane de değerli ve nadir bulunan sikkeler de yer alıyor. Keşfe katılan dalgıç William Bartlett, altın sikkelerin hala tazeliğini koruduğunu söyleyerek "Altınlar sanki dün denize düşmüş gibiydi" ifadesini kullandı.

Florida kıyıları geçmişten izler taşıyan ve hazine avcıları tarafından bulunan tarihi değerlerle gün yüzüne çıkan bir yer olarak dikkat çekiyor. Dalışlar esnasında yapılan bu tür keşifler tarih meraklıları kadar hazine meraklılarına da heyecan salıyor.

1598819.jpg

c-h-1-1.jpg

deni.jpg

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu Spor
Kuntz Hırvatlara avantajı altın tepside sundu
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek Spor
Fenerbahçe Alex'in yanına Eda Erdem'in heykelini dikecek
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu Dünya
Afrika Birliği, G20 daimi üyesi oldu
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi Güncel
Kiracılar Platformu kurucusu sokakta kaldı. Fahiş zamma boyun eğmedi
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu Güncel
Ayılar şantiyeyi mesken tuttu
Kuruluş Osman'a flaş transfer Magazin
Kuruluş Osman'a flaş transfer
9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
9 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 9 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?