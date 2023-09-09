Denize daldılar hazine buldular. 350 adet buldular

Karar'ın haberine göre, Florida sahillerinde gerçekleşen keşif, 1715 yılına dayanan tarihi bir hikayeyi gün yüzüne çıkardı. Bulunan altın sikkeler, tarihten gelen ve unutulan 300 yıllık hazinenin göstergesi.

Atlantik sularının gizemli derinliklerinde ele geçirilen sikke koleksiyonu geçmişe ait önemli bilgileri de beraberinde getirdi. Kimi sikkelerin üzerinde tarihi olaylarla ilgili izler yer alırken, kimileri de o dönemin sanat ve kültürünü yansıtıyor.

SİKKELER 1715 YILINA AİT

Keşifte bulunan altın sikkelerinin çoğu 1715 yılına ait. Söz konusu sikkelerin arasında 9 tane de değerli ve nadir bulunan sikkeler de yer alıyor. Keşfe katılan dalgıç William Bartlett, altın sikkelerin hala tazeliğini koruduğunu söyleyerek "Altınlar sanki dün denize düşmüş gibiydi" ifadesini kullandı.

Florida kıyıları geçmişten izler taşıyan ve hazine avcıları tarafından bulunan tarihi değerlerle gün yüzüne çıkan bir yer olarak dikkat çekiyor. Dalışlar esnasında yapılan bu tür keşifler tarih meraklıları kadar hazine meraklılarına da heyecan salıyor.