Denize düşen karacanın yardımına vatandaşlar koştu

Bartın'ın Amasra ilçesi Göçkündemirci sahilinde ormanlık ve kayalık alanda dolaşan karaca denize düştü.

Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen karacayı gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydederken, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durum bildirilerek yardım istendi.



Dalgaların bu kez kıyıya doğru sürüklediği karaca, vatandaşların yardımıyla kıyıya çekildi. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla karaca denizden karaya çıkarıldı.

Kurtarıldıktan sonra yarısının olup olmadığı kontrol edilen karaca, gerekli müdahalelerin ardından yeniden doğaya salındı.