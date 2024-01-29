Denize düşen karacanın yardımına vatandaşlar koştu

Kaynak: İHA
Denize düşen karacanın yardımına vatandaşlar koştu
Bartın'da denize düşen karacanın yardımına vatandaşlar koştu. Karaca, vatandaşlar tarafından denizden kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesi Göçkündemirci sahilinde ormanlık ve kayalık alanda dolaşan karaca denize düştü.

Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen karacayı gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydederken, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine durum bildirilerek yardım istendi.

aw130563-01.jpg
Dalgaların bu kez kıyıya doğru sürüklediği karaca, vatandaşların yardımıyla kıyıya çekildi. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla karaca denizden karaya çıkarıldı.

aw130563-02.jpg

Kurtarıldıktan sonra yarısının olup olmadığı kontrol edilen karaca, gerekli müdahalelerin ardından yeniden doğaya salındı.

Son Haberler
Galatasaray taraftarı dondu! RAMS Park'ı kapkara bulutlar kapladı Spor
Galatasaray taraftarı dondu! RAMS Park'ı kapkara bulutlar kapladı
Galatasaray'da Gaziantep FK maçına saatler kala Muslera şoku Spor
Galatasaray'da Gaziantep FK maçına saatler kala Muslera şoku
Saldırı sırasında polisler neredeydi. Kilise saldırısında yeni detay Gündem
Saldırı sırasında polisler neredeydi. Kilise saldırısında yeni detay
Bekir İrtegün istifa etti. Tuzlaspor kabul etmedi Spor
Bekir İrtegün istifa etti. Tuzlaspor kabul etmedi
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü rüzgarı. Krallar gibi karşılandı Spor
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü rüzgarı. Krallar gibi karşılandı
Son Dakika… CHP’den YSK’ya pusula itirazı Gündem
Son Dakika… CHP’den YSK’ya pusula itirazı