Denize düşen yılana sarılır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Denize düşen yılana sarılır atasözünün anlamı nedir?
Denize düşen yılana sarılır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Denize düşen yılana sarılır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi çaresizlik içeren bir durumda kalınca hiç olmayacak çözüm yollarına sarılır.

Bazen kişi hiç olmayacak bir kişiye, söze yada olaya bel bağlar ve güvenir ancak sonuç beklediği gibi çıkmaz.

Dolayısıyla iyi bir şey yaptım derken aslında çok daha yanlış sonuçlarla karşılaşır ve burada yer alan yılan benzemesiyle kötü sonuçlar anlatılmaktadır.

DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Eski eşinden sonra iyisini bulurum sandı ama denize düşüp yılana sarıldı.

Çaresizlikten ne yapacağını iyice şaşırdı, denize düşüp yılana sarıldı.

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