Denizi olmayan ilde oltasına alan balık tutmaya koştu

Denize kilometrelerce uzaklıkta olan Sivas'ta oltasını alan amatör balıkçılar baraj gölünün kıyısına doluştu.

KAYNAK: İHA
Denizi olmayan ilde oltasına alan balık tutmaya koştu

İHA'nın haberine göre, denize uzaklığı 200 kilometre olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde amatör balıkçılar sahaya indi. Oltasını alan amatör balıkçılar boş vakitlerini değerlendirmek ve streslerini atmak için adeta baraja koştu. Tutkuları için İmranlı ilçesinde bulunan İmranlı barajına giden amatör balıkçılar suya attıkları oltaların başında büyük bir sabırla bekledi.

"BÜYÜK KEYİF VERİYOR"

Kimi balıkçılar azda olsa balık avlarken kimileri ise saatlerce beklemelerine rağmen istedikleri sonucu elde edemedi. Olta balıkçılığının yapıldığı kentte amatör balıkçılar balık tutmanın ayrı bir keyif olduğunu söyledi.

Naim Temur, balık tutmanın sabır işi olduğunu ifade ederek, “Tatlı suda olta balıkçılığı yapıyoruz. Stres atmak için ara sıra tatlı sulara, göletlere ve barajlara gidiyoruz. Alabalık ve sazan gibi balıkları avlıyoruz. Ailecek geldik. Gününe göre değişiyor. Bazen 4-5 tane bugün mesela 8-10 tane yakaladık. Bazen bir günde hiç yakalayamıyoruz. Bazen de 30-40 tane yakalıyoruz. Belli olmuyor. Tabi ki sabır işi. Oltanın başında bazen akşama kadar bekliyoruz” dedi.

"BU BALIĞIN YASAK MEVSİMİ YOK"

Bahadır Yasin Kılıç, Sivas’ta deniz olmadığın için oltayla balık tuttuklarını söyleyerek, “2-3 haftada bir havanın elverişli olduğu vakitlerde gelmeye çalışıyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Kurallarına uygun gerçekleştiriyoruz. Yasak aparatlar kullanmadan olta balıkçılığıyla Sivas’ın göllerinde Tokat ve Yozgat gibi yakın şehirlerin göletlerinde avlanıyoruz. Bugün alabalık tutmak için gelmiştik. Bu balığın yasak bir mevsimi yok. Deniz olmadığın şehrimizde malum bu şekilde gelip olta balıkçılığıyla stres atıyoruz” diye konuştu.

"NASİBİMİZİ KOVALIYORUZ"

Volkan Kaplan, balık tutmanın kendileri için güzel bir aktivite olduğuna değinerek, “Bugün balık tutmaya İmranlı Barajına geldik. Burası zaten balıkçılık anlamında aktif bir yer. Hafta sonları genelde 50’ye yakın kişi gelip burada balık tutar. Bugünde biz geldik. Nasibimizi kovalayalım dedik. Akşama kadar 5-6 tane balık aldık. Gelip burada stres atıyoruz. Bizim için güzel bir aktivite oluyor” şeklinde konuştu.

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