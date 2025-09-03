Denizi olmayan kentte eşi dostu "cankurtaran" yaptılar!

Yüksekova’da kurum müdürlerinden biri eşini, diğeri ise kardeşi ve iki yakınını "acil" notu ile "cankurtaran" kadrosuna işe aldı. Sahilleri olmayan kente bu sayıda ve liyakatsız şekilde kamu kadrosu alınması tepkilere neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede işsizlik oranın en yüksek olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğü’ndeki personel alımları, müdürlerin yakınları ve tanıdıklarının görevlendirilmesi tartışmalara neden oldu.

EŞ, DOST, ÇAYCI...

Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner’in eşi Serap Öner ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz’ın kardeşi Seyfullah Yılmaz "cankurtaran" olarak iye başladı.

Ayrıca kurumda daha önce çaycı olarak çalışan Kader Metin ve Hakkari merkezde ikamet eden Botan Arslan da "cankurtaran" kadrosuna geçirildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Bu personel alımları Yüksekova’da tepkilere neden oldu. "Yakın akrabalar ve tanıdıklar işe alındı, liyakat geri planda bırakıldı" eleştirilerinde bulunan ilçe sakinleri, işsizliğin zirve yaptığı Yüksekova’da "cankurtaran" kadrosuyla işe alımlarının soruşturulması çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan yetkililer, Yüksekova’da "acil olarak cankurtaran personeline ihtiyaç olduğu için bu işe alımlarının yapıldığını" söyledi.

