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Denizin altındaki volkanik dağ patladı.
Denizin altındaki volkanik dağ patladı.
Japonya'da denizin altında bulunan Iwo Jima isimli volkanik dağ patladı.
06 Kasım 2023 / 23:38
Japonya'da denizin altında bulunan Iwo Jima isimli volkanik dağ patladı.
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