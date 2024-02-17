"Denizin prensinin" kilosu dudak uçuklattı. Tam 900 lira. Satıcılar sebebi açıkladı

Artan enflasyon ve ekonomik kriz balık fiyatlarını da vurdu. Hamsiden, Lüfere, Palamuttan levreğe her balık çeşidi fahiş bir şekilde zamlanırken balık türlerinin zam şampiyonu ise "Denizin prensi" lüfer oldu.

Balık satıcılarından Hasan Doğuş Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, av sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirterek balık fiyatlarındaki artışın havanın soğumasına ve balığın zaman olarak sonuna yaklaşmasına bağladı.

“LÜFERİN MEVSİMİ GEÇİYOR BU NEDENLE FİYATI YÜKSEK"

Tunç yaptığı açıklamada, “Önümüzde randımanlı olarak 1,5 aylık bir av sezonu kaldı. Hamsinin fiyatı 120 TL'den 150'e çıktı, son günlerde 200 lira civarında seyrediyor. Bu devamlı 200 lira olacak demek değil. Yarın biraz daha hava düştüğü zaman 150-120 TL bandında seyreder diye düşünüyorum. Levrek, tekir olsun diğer balıklarda biraz fiyat artışı var. Tezgahlarda bolluk azaldı. Balık çıkıyor ama gerekli talebi karşılamadığı için 30 ile 50 lira civarı fiyatlarda artış olarak yansıma oluyor. Lüferin mevsimi geçiyor. Göç yolunu tamamladığı için az çıkıyor. Bu nedenle fiyatı yüksek" ifadelerini kullandı.

“LÜFERİN ŞU AN KİLOSU 900 TL”

Lüferin son zamanları olduğunu belirten balık satıcısı Volkan Kaşıkçı, bu sebeple lüferin fiyatlarının biraz yüksek olduğunu söyledi. Kaşıkçı, “Lüferin Şu an kilosu 900 TL. Ancak, tezgahlarda istavrit, hamsi, çipura ve levrek gibi başka balık türlerinde çeşitlilik var. Diğer balıklarda fiyatlar normal. Hamsinin fiyatının yükselmesinin sebebi, havaların rüzgarlı olmasından kaynaklanıyor. Balıkçılar denize açılamadığı için balık az geliyor. Bu nedenle hamsinin fiyatı yükseliyor” ifadelerini kullandı.