DENİZKURDU-2 Tatbikatı yarın başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı, yarın başlayacak. Gölcük’teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı katıldı.

Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı’na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu belirtti. Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğini değerlendirmek, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirmek ve diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerini denemektir. Tatbikata 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 2 SAT timi (8 kişilik) ve 3 SAS timi (5 kişilik) iştirak edecek. Toplamda 15 bin personel görev alacak.

Tatbikatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren “Marlin İda” ile 6 kamikaze “Albatros İda” ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılacak. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A-400 M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 6 sahil güvenlik botu da tatbikata iştirak edecek.

Tatbikatın genel faaliyet planına ilişkin bilgi veren Türkkan, fiili safhanın gemilerin 7 Mayıs tarihinden itibaren intikalleriyle başlayacağını, 7-8 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 9-10 Mayıs tarihlerinde lojistik bütünleme faaliyetleri, 11 Mayıs tarihinde Aksaz/Marmaris’e istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri, 12-13 Mayıs tarihleri arasında fiili silah eğitimleri, 14-16 Mayıs tarihlerinde çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, ve 17-18 Mayıs tarihlerinde liman ziyaretleriyle ana üs/limanlara intikal faaliyetlerinin icra edileceğini belirtti.

Türkkan, 104 kişilik bir ekip ile kurulan Tatbikat Kontrol Merkezi’nin Deniz Harp Merkezi Komutanlığı bünyesinde faaliyete geçtiğini belirtti. Merkezin amacının, tatbikatları yönetmek, denetlemek ve değerlendirmek olduğunu; tatbikat senaryolarının ve ara durumların eğitim hedeflerine uygun olarak uygulanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Tatbikat boyunca etkin bir medya stratejisi izleneceğini, basın faaliyetlerinin gerçek ve tatbikat medya benzetimi olmak üzere iki ayrı koldan yürütüleceğini açıklayan Türkkan, gerçek basın faaliyetlerinin Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliği, tatbikat medya benzetimi faaliyetlerinin ise Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Bu faaliyetlerin televizyon, dijital basın ve sosyal medya simülasyonları ile TSK yerel ağı üzerinden yürütüleceğini ekledi.

Deniz harekatı eğitimlerinin, suüstü, hava ve kara hedeflerine yönelik silah atışları ve Aksaz/Marmaris’te düzenlenecek seçkin gözlemci günü etkinlikleri ile çok tehditli ortamlarda gerçekleştirileceğini belirten Türkkan, tatbikatın temel deniz harekat türlerine yönelik hazırlık eğitimlerini de içereceğini kaydetti.

Türkkan, çok tehditli ortamda yürütülen harekat faaliyetlerinin ardından, 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’deki toplam 27 limanın 43 gemi ile ziyaret edileceğini, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da liman ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca, tatbikat sırasında Radar Akiseli suüstü hedefleri, Manş uçağı tarafından çekilen hava hedefleri ve kara bombardımanı atışları ile Cirit, MAM-L, MAM-T, TEMREN, HELLFIRE, G/M atışları ve top roket atışlarının yapılacağını, Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan E/H simülatörü ile elektronik harp eğitimlerinin ve ÇAF atışlarının gerçekleştirileceğini anlattı.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin, “Mavi Vatan” başta olmak üzere, yurt içinde ve sınırların ötesinde, denizlerde gösterdiği kararlılık ve gücünü büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından aldığını vurgulayan Türkkan, vatan savunmasına her zaman hazır olduklarını belirtti. Türkkan, bu vesileyle, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri minnet ve şükranla andığını, hayatta olan gazilere ve şehit ailelerine sağlık ve esenlik dileklerini iletti.